Rohani in Wien: Schlagabtausch mit Kurz zum Thema Israel

Diplomatischer Eklat im Vorfeld

Schon im Vorfeld überschattet wurde der Besuch von einem diplomatischen Eklat um einen Mitarbeiter der iranischen Botschaft in Wien, der am Wochenende wegen Terrorverdachts von den deutschen Justizbehörden auf Basis eines europäischen Haftbefehls festgenommen worden war. Anders als der Bundespräsident sprach der Kanzler diesen Fall in seinem Statement an und zeigte sich erfreut, dass Rouhani ihm zugesichert habe, "die Aufklärung zu unterstützen".

Am gestrigen Dienstag hatte das Außenministerium mitgeteilt, dass dem Diplomaten sein offizieller Status entzogen werde. Der iranische Diplomat soll Sprengstoff für einen angeblichen Anschlag auf eine Versammlung von tausenden Exil-Iranern in Paris besorgt haben. Außenminister Zarif sprach von einer "merkwürdigen Machenschaft unter falscher Flagge", also einem Komplott, dass dem Iran "praktischerweise" anlässlich von Rouhanis Europa-Besuch in die Schuhe geschoben werden sollte. Vertreter der Exil-Iraner demonstrierten am Mittwoch am Stephansplatz gegen Rouhani.

Der iranische Präsident war am Mittwochvormittag vom Bundespräsidenten mit militärischen Ehren am Inneren Burghof empfangen worden. Demonstranten von "Stop the Bomb" wurden wegen des weitreichenden Platzverbots auf die andere Seite des Rings verbannt und bezeichneten es als "demokratiepolitisch bedenklich", außerhalb von Sicht- und Hörweite Rouhanis zu sein. "Wir betrachten es als fatal, dass diesem Regime der rote Teppich ausgerollt wird", sagte Stop-the-Bomb-Vertreter Stephan Grigat gegenüber der APA. Er bezeichnete Rouhani als "das freundliche Gesicht des Terrors" und forderte einen Sturz des iranischen Regimes.

Exil-Opposition demonstrierte

Am Nachmittag versammelten sich rund 100 Exiliraner am Stephansplatz, wie der Veranstalter, der regimekritische "Nationale Widerstandsrates des Iran" (NWRI) mitteilte. Europa dürfe "keinen roten Teppich für Henker und Terroristen ausrollen", betonte ein Sprecher. Der NWRI-Sprecher hielt zudem fest, der "Schulterschluss mit Auftraggebern von staatlichem Terror" sei "beschämend. Bei der Kundgebung seien Slogans wie "Nieder mit Rouhani" oder "Nieder mit Khamenei" gerufen worden. Ayatollah Ali Khamenei ist der oberste geistliche Führer des Iran.

Auch aus Sicht der Pressefreiheit war der Besuch wenig ergiebig. Nach dem Treffen Rouhanis mit Van der Bellen und Kurz gab es zwar jeweils Pressestatements, Fragen wurden aber - ohne Angabe von Gründen und entgegen den üblichen Gepflogenheiten - nicht zugelassen.