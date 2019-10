Salvini: Brenner-Grenzkontrolle ist "für Italien ein Geschäft"

"Die Grenzen sind bereits geschlossen", wie Aurelia S., die regelmäßig zwischen Italien und Deutschland pendelt, am Wochenende feststellen musste: "Am Sonntag passierte ich die italienisch-österreichische und die österreichisch-deutsche Grenze. In Österreich standen an der Mautstelle um die zwanzig Beamten, die jedes Auto kontrollierten. Das Gleiche in Deutschland, wo die Fahrbahn auf eine einzige Spur verengt wurde und die Geschwindigkeit Schritttempo betrug, damit die Spalier stehenden Beamten in die Autos hineinblicken konnten."