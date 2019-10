Asylkompromiss: Seehofer am Donnerstag bei Kurz in Wien

Angesichts des Asylkompromisses in Deutschland und die Auswirkungen auf Österreich wird der deutsche Innenminister Horst Seehofer ( CSU) am Donnerstag nach Wien kommen. Zu Mittag findet ein Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) im Beisein von Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Innenminister Herbert Kickl (beide FPÖ) statt, wie das Bundeskanzleramt am Dienstag der APA mitteilte.

Das CSU-CDU-Kompromisspapier sieht unter anderem vor, für Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind, Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze einzurichten. Aus diesen Zentren sollen die Asylbewerber direkt in die zuständigen Länder zurückgewiesen werden. Im Fall einer Einigung der deutschen Regierung - also mit dem Koalitionspartner SPD - kündigte die Bundesregierung Maßnahmen zum Schutz der Südgrenze an.