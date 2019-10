12-Stunden-Tag: Wohin mit den Kindern?

Ebenfalls einen guten Schnitt weist Salzburg auf: 41 von 557 Kindergärten haben dort länger als zwölf Stunden geöffnet. Im Burgenland gibt es keinen einzigen mit so langen Öffnungszeiten, nur in vier von 288 Einrichtungen wird eine Betreuung von elf bis zwölf Stunden angeboten. In Oberösterreich sind es nur sieben von 1242 Kindergärten.

Insgesamt sticht Wien aus der Statistik hervor: Dort haben fast neun von zehn Kindergärten (85,7 Prozent) bis nach 17 Uhr geöffnet. Rund 14 Prozent schließen zwischen 14 und 17 Uhr. In der Steiermark hingegen schließt fast die Hälfte schon am frühen Nachmittag, also vor 14 Uhr. In Oberösterreich und Niederösterreich haben nur 14,6 bzw. 17,2 Prozent nach 17 Uhr geöffnet.